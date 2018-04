17:00 Uhr

Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein Radler war in Friedberg nicht auf dem Fahrradweg unterwegs, sondern in der Bahnhofstraße. Dort hat er sich bei einem Sturz verletzt.

Ein Rennradfahrer hat sich am Dienstagabend in der Bahnhofstraße in Friedberg verletzt. Gegen 19.15 Uhr geriet er mit seinem Vorderrad gegen den Randstein und stürzte. Dabei schlug er mit seinem Oberschenkel gegen einen Laternenmast. Die Retter brachten den Radler zur Behandlung ins Krankenhaus Friedberg. Die Polizei appelliert aus diesem Anlass an Fahrradfahrer, zu ihrer eigenen Sicherheit im Straßenverkehr die vorhandenen Radwege zu benutzen. (AN)

