17:38 Uhr

Radler in Mering und Ottmaring in Unfälle verwickelt

Die Polizei Friedberg meldet drei Vorfälle - zweimal begingen die Verursacher Unfallflucht.

Gleich mehrfach waren in den vergangenen Tagen Radfahrer in Unfälle verwickelt, wie die Polizei Friedberg meldet.

Mering

Eine zwölfjährige Schülerin fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrrad in Mering auf der Augsburger Straße Richtung Kissing. Sie war auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Als sie anhielt, um ihre Jacke auszuziehen, fuhr ihr ein anderer Fahrradfahrer hinten auf. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Ihr Rad wurde leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt und laut schimpfend von der Unfallstelle. Die Zwölfjährige wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, 0821/323-1710.

Ottmaring

Am Samstagabend fuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer in Ottmaring mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Toyota. Der Pkw wurde laut Polizei „nicht unerheblich“ beschädigt. Da der Fahrradfahrer stark alkoholisiert war, erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mering

An der Kreuzung Münchener Straße/Unterberger Straße kam es bereits am späten Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radler befuhr die Münchener Straße in südliche Richtung, als von rechts aus der Unterberger Straße ein Auto kam, das nach rechts, ebenfalls in südliche Richtung, abbiegen wollte. Augenscheinlich übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer und berührte diesen mit seiner linken Fahrzeugseite am Vorderrad. Der Radfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Der Autofahrer machte sich aus dem Staub. Es handelte sich um einen grünen Audi älteren Modells, eventuell ein Audi 80. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Audi geben kann, wird gebeten, sich unter 0821/323-1710 bei der Polizei Friedberg zu melden.

