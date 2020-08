12:53 Uhr

Radler mit drei Promille wird zwei Mal in einer Nacht erwischt

Sturzbetrunken mit drei Promille ist ein 47-Jähriger zwei Mal in einer Nacht von der Polizei in Dachau erwischt worden.

Polizei zieht in Dachau einen sturzbetrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr. Der geht nach der Blutentnahme aus der Inspektion, klaut sich einen Drahtesel und radelt weiter.

Gleich zwei Mal ist in der Nacht auf Sonntag ein unbelehrbarer Fahrradfahrer von der Polizei zur Blutentnahme mitgenommen worden, nachdem er sich in Dachau jeweils stark alkoholisiert auf den Sattel geschwungen hatte. Gegen 21.45 Uhr fiel der 47-jährige Wohnsitzlose in der Schleißheimer Straße auf, da er stark schwankend ein Rad neben sich herschob. Eine Streifenbesatzung traf den Mann dann fahrend an. Der Alkotest ergab laut Bericht einen Wert von mehr als drei Promille Alkohol. Der Mann musste zur Blutentnahme und das Fahrrad wurde sichergestellt, um eine weitere Fahrt zu verhindern. Der Mann durfte die Inspektion verlassen.

47-Jähriger muss zur Ausnüchterung in Arrestzelle

Es dauerte nicht lange und erneut ging eine Mitteilung über einen unsicher fahrenden Radfahrer ein. Die erstaunte Streife traf wieder auf den 47-Jährigen. Der hatte unmittelbar nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam ein Fahrrad entwendet und war damit im Slalom Richtung Dachau-Ost gefahren. Der Unbelehrbare musste noch mal zur Blutentnahme und wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion bis zum Morgen einquartiert, um weitere Fahrradtouren zu verhindern. Der Mann hat sich jetzt zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine Anzeige wegen Diebstahls eingehandelt. (cli)

Lesen Sie auch weitere Polizeibericht von Unfällen am Wochenende:

Themen folgen