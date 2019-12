12:00 Uhr

Radler und Rollerfahrer stoßen zusammen - mit schweren Folgen

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Igenhausen gekommen. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Augsburg geflogen.

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr wollte ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Kreisstraße in Igenhausen auf Höhe des Mühlweges überqueren. Dabei übersah er einen aus Richtung Hollenbach kommenden 62-jährigen Rollerfahrer. es kam zum Zusammenstoß.

Radfahrer muss nach Zusammenprall in Uniklinik

Der Fahrradfahrer erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. Der 62-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aichach. An den Zweirädern entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AN)

