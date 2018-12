17:57 Uhr

Radlerin bei Unfall in Aichach leicht verletzt

Frau überholt wartende Autos. Beim Abbiegen in die Flurstraße übersieht sie dann ein 56-jähriger Autofahrer

Eine Radlerin hat ein 56-jähriger Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr in Aichach beim Abbiegen gestreift. Der Unfall ereignete sich in der Donauwörther Straße, als der Autofahrer nach links in die Flurstraße einbiegen wollte. Er ordnete sich laut Polizei mit seinem Auto hinter anderen wartenden Linksabbiegern ein. Der nachfolgenden Radlerin dauerte das offenbar zu lange, wie es im Pressebericht heißt. Sie überholte deshalb die vor ihr stehenden Autos. Als der 56-Jährige dann freie Fahrt hatte, übersah er die gerade vorbeifahrende Radlerin. Beim Sturz zog sich die 63-jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. (AN)

Themen Folgen