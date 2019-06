vor 34 Min.

Radlerin und Auto stoßen an der Bahnhofstraße zusammen

Ein Autofahrer hat in Aichach laut Polizei eine Radlerin zu Fall gebracht. Sie war an der Bahnhofstraße auf der falschen Seite unterwegs gewesen.

Eine 68-jährige Radlerin fuhr in Aichach auf der falschen Seite der Bahnhofstraße stadtauswärts. In diesem Moment kam ein Auto aus einer Einfahrt.

Eine 68-jährige Radlerin ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in Aichach mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der falschen Seite auf dem Radstreifen an der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs gewesen.

Ein bisher unbekannter Mann in einem Toyota fuhr in diesem Moment aus einem Anwesen auf die Straße, übersah dabei laut Polizei die Radlerin und brachte sie zu Fall. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Autofahrer verlässt Unfallstelle, ohne Personalien zu hinterlassen

Nach einem kurzen Gespräch verließ der Mann die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-11, zu melden. (nsi)

