15:57 Uhr

Radlfahrt nach Feier endet im Krankenhaus

Eine 20-Jährige verletzte sich bei einer Radlfahrt am Dienstag leicht. Ihr Fuß verfing sich nach einem Sturz in den Speichen. Alkohol war auch im Spiel.

Für eine 20-jährige Schülerin endete ihre Abschlussfeier am Dienstag im Krankenhaus. Die Verletzte und eine gleichaltrige Freundin hatten die Party in Mering auf dem Fahrrad eines 29-Jährigen verlassen. Eine Schülerin saß auf dem Schoß des Mannes, die andere auf dem Gepäckträger. In der Friedenaustraße verlor er die Kontrolle über das Gefährt und der Fuß einer Schülerin verfing sich in den Speichen. Das Trio stürzte direkt vor der Feuerwehrwache. Der zufällig anwesende stellvertretende Kommandant leistete Erste Hilfe und befreite den Fuß mit einer Zange aus den Speichen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab für sie und ihre Freundin Werte von 1,4 und 1,8 Promille. Der Fahrer war nüchtern, er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

