vor 60 Min.

Räte: Pläne überarbeiten

Leahad: Ein Bauprojekt sorgt für Diskussionen

„Gas geben“ muss die Gemeinde Inchenhofen nach Meinung von Klaus Strobl bei Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Die Pläne müssten eingearbeitet beziehungsweise überarbeitet werden und man müsste sich die Verkehrswege des Marktes ansehen, forderte er in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Anlass für diese grundsätzliche Feststellung war ein Antrag über den Bau eines Mehrfamilienwohnhauses mit vier Wohneinheiten und neun Stellplätzen in der Großhausener Straße. Georg Heinrich sprach ein anderes grundsätzliches Problem an: Statt vorhandene Stellplätze zu nutzen, werde oft auf der Straße geparkt. Er regte an, sich über Maßnahmen Gedanken zu machen.

Mit dem Neubau werde die Infrastruktur eingeengt, sagte Hans Schweizer: „Die Gemeinde kann aber nichts dagegen machen.“ Lorenz Nefzger hätte sich einen Ortstermin gewünscht, bevor über den Bauantrag entschieden wird und Walter Freier hatte Bedenken, weil für den Neubau eine Garage abgerissen werden müsste. Bis auf die beiden stimmten alle dem Antrag zu. (drx)

