00:33 Uhr

Räte lauschen Verkehrslärm in Unterbernbach

5000 Quadratmeter groß ist die rekultivierte Fläche in der ehemaligen Bauschuttdeponie in Stockensau, die der Gemeinderat auf seiner Tour besichtigte.

Kühbacher Gemeinderäte begeben sich auf eine Tour durch die Marktgemeinde. Einigen Unterbernbachern ist es an der Kreisstraße zu laut. Die Bauschuttdeponie in Stockensau könnte künftig anders genutzt werden

Von Gerlinde Drexler

Warm anziehen mussten sich die Kühbacher Gemeinderäte am Donnerstag. Sie tauschten den gemütlichen Sitzungssaal gegen eine Tour durch die Gemeinde. Unter anderem besichtigten sie Fahrzeuge, die als Ersatz für den alten Bauhof-Unimog infrage kommen. In Unterbernbach verschaffte sich der Rat einen persönlichen Eindruck vom Verkehrslärm der Kreisstraße.

Um besser vor dem Straßenlärm geschützt zu sein, hatten Anwohner der Flur- und Gartenstraße auf der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr vorgeschlagen, mit dem Aushub, der beim Bau des neuen Parkplatzes bei Pfeifer Holz anfällt, den Lärmschutzwall auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu verlängern.

Laut dem von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Lärmschutzgutachten würde nur eine Verlängerung des Walls um 290 Meter sowie eine Erhöhung um einen Meter eine kleine Verbesserung bringen. Und auch das vor allem für die Bewohner, die im hinteren Bereich der beiden Straßen wohnen und schon jetzt vom Straßenlärm nicht so stark betroffen sind. Bei geschätzten Kosten von mindestens 30000 Euro für die Verlängerung des Walls standen Aufwand und Nutzen für Bürgermeister Johann Lotterschmid in keinem Verhältnis.

Eine Alternative zur Wallverlängerung wäre eine Verlängerung der Bepflanzung entlang der Kreisstraße bis zur Baumgruppe auf der Kuppe, überlegten die Gemeinderäte vor Ort. Über den Nutzen war das Gremium geteilter Meinung. Ebenso über die Frage, ob der Verkehrslärm tatsächlich eine Belastung für die Anwohner darstellt.

Eine Hürde, die bei jeder Alternative erst genommen werden müsste, sprach der Bürgermeister an: „Ohne Grund können wir gar nichts machen.“ Die entsprechende Fläche ist nicht im Gemeindebesitz und auch der Anwandweg, der dort verläuft, muss erhalten bleiben.

Bei der Frage, ob ein Unimog oder ein Traktor der bessere Ersatz für den 13 Jahre alten Unimog des Bauhofes ist, kamen die Gemeinderäte bei der Besichtigung beider Fahrzeuge zu keinem Ergebnis. Peter Appel, der seit September Leiter des Kühbacher Bauhofes ist, hatte beide ausgiebig getestet. Bevor man sich für eines der beiden Fahrzeuge entscheide, müsse erst eine andere Frage geklärt werden, fand Zweiter Bürgermeister Stefan Schneider: „Soll der Bauhof mehr Aufgaben übernehmen oder schlanker werden?“ In der nächsten Sitzung im Juni wird sich der Gemeinderat voraussichtlich mit dem Thema befassen.

Ein Hügel ist heute dort, wo früher die Bauschuttdeponie in Stockensau war. Der Gemeinderat besichtigte den rund 5000 Quadratmeter großen rekultivierten Abschnitt. Auf der Fläche dürfte eine Photovoltaikanlage gebaut werden, teilte der Bürgermeister mit. „Dafür sind Betonfundamente nötig.“ Er favorisierte eine andere Lösung: „Wenn die ehemalige Bauschuttdeponie als Ausgleichsfläche anerkannt wird, bekommen wir 50000 Euro.“ Damit wäre die Gemeinde besser dran, fand er.

Der Gemeinderat stimmte dem Bau eines Wohnhauses mit Doppelgarage an der Walchshofener Straße in Großhausen zu.

Themen Folgen