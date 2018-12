vor 18 Min.

Räte schlucken: 2,5 Millionen Euro für Zahling

Zweieinhalb Millionen Euro muss die Gemeinde Obergriesbach in Zahling investieren. So viel Geld ist voraussichtlich nötig für die Erneuerng von Kanal- und Wasserleitungen sowie den Straßenbau; wie hier in der Brunnenstraße (Vordergrund) und im Rosenweg.

Im vollen Sitzungssaal erfährt der Gemeinderat, dass der Aufwand für Kanal, Wasser und Straßen im Obergriesbacher Ortsteil weitaus höher ist als geplant.

Von Stefanie Brand

Enorm viele Besucher hatte der Obergriesbacher Gemeinderat am Dienstag. Bürgermeister Josef Schwegler hatte den Saal komplett bestuhlen lassen und zahlreiche Zahlinger kamen, um zu erfahren, wie es um Wasserleitung, Kanal und Fahrbahn in der Brunnenstraße, der Zellerstraße und in Teilen der Rosenstraße bestellt ist. Knapp 30 Besucher lauschten der Präsentation von Robert Frank vom Ingenieurbüro Mayr der keine guten Neuigkeiten im Gepäck hatte.

Frank nahm die Zuhörer und Gemeinderäte buchstäblich mit auf eine Reise durch die Kanäle Zahlings, die aus den 50er Jahren stammen, wie Schwegler eingangs erläuterte. Im ersten Video, das projiziert wurde, lugte eine kleine Maus in die Kamera für die Video-Kanal-Befahrung. Eine undichte Muffe und jede Menge Fremdwassereintritt enthüllte die Aufnahme – nebst nicht fachgerecht verlegten und notdürftig abgedichteten Anschlüssen.

Danach folgte die Marschroute, die Frank den Gemeinderäten dringend ans Herz legte. Zunächst müssten die Wasserleitungen in diesen Straßen saniert werden. 710 Meter Hauptleitung und 31 Hausanschlüsse müssen dafür erneuert werden. Die Kosten dafür werden auf 750000 Euro geschätzt.

Schwegler: „Es ist schlimmer als wir gedacht haben“

Im zweiten Schritt müsse in der Brunnenstraße und in der Zeller Straße der Kanal saniert werden. In der Brunnenstraße stünde dabei der Umbau des Bereichs Nord in ein Trennsystem an, die Erneuerung der Pumpstation, der Neubau der Druckleitung, die Schaffung von Rückhaltevolumen sowie der Neubau des Süd-Bereichs im Mischsystem. Für die Zeller Straße schlug Frank einen Neubau im Mischsystem mit Fremdwassersammler vor. Für die Sanierung des Kanals in diesen beiden Straßen müssen 520 Meter des Hauptkanals saniert werden, eine Pumpstation, 190 Meter Abwasserdruckleitung, 150 Meter Fremdwassersammler und 33 Hausanschlüsse. Hier werden die Kosten auf 1,1 Millionen Euro geschätzt.

Der dritte Schritt, die Sanierung der Straße, sei die logische Konsequenz. Insgesamt 610 Meter Fahrbahn sollen saniert werden. Das wird etwa 700000 Euro kosten. Auch einen möglichen Zeitplan hatte Frank im Gepäck: Im nächsten Jahr wird geplant, 2020 sind Wasser- und Kanalleitung an der Reihe und ein Jahr später soll der Straßenbau folgen.

Schwegler sprach das aus, was sich vermutlich viele Ratsmitglieder dachten: „Es ist schlimmer als wir gedacht haben.“ Der Rathauschef empfahl nachdrücklich einen Beschluss zu fällen, mit dem das Ingenieurbüro Mayr in weitere Detailplanungen gehen könne. Dieser fiel letzten Endes mit drei Gegenstimmen von Markus Weber, Daniel Schulz und Peter Liebl.

Finanzierung ist noch unklar

Zuvor machten die Räte ihren Sorgen über die hohe finanzielle Belastung Luft. Stefan Asam sorgte sich um die Haushaltsplanungen der Gemeinde, die in seinen Augen „total daneben“ sei. 700000 Euro waren zunächst für die Kanalsanierung vorgesehen. Stattdessen sahen sich die Räte nun mit einer ersten Kostenannahme von über 2,5 Millionen Euro konfrontiert. Hans Willer hakte ein: „Der Kanal sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.“ Er betonte, welch hohen Stellenwert der Kanal und die Wasserversorgung habe.

Enttäuscht sei er über den Informationsfluss seit der Kanal-Befahrung im März vergangenen Jahres. Er mutmaßte, dass die Räte andere Vorhaben nicht gemacht hätten, hätten sie nur früher von den enormen Kosten gewusst.

Auch Markus Weber monierte, erst eineinhalb Jahren nach der Kanalbefahrung die Bilder zu Gesicht zu bekommen. Manfred Kern sprach sich mit Blick auf die Kosten für eine günstigere Zwischenlösung aus. Daniel Schulz stimmte ebenfalls aus finanziellen Gründen dagegen, die Planung anzustoßen und fragte: „Ist eine Planung zielführend, ohne zu wissen, wie wir die Kosten von über 2,5 Millionen Euro bezahlen sollen?“ Mit Blick auf die lediglich 700000 Euro, die im Haushalt vorgesehen waren, müsse man zuerst prüfen, wie die Differenz von 1,8 Millionen Euro zusammengekratzt werden könne. Auch Willer erklärte: „Wir müssen alles überdenken, was im Haushalt steht. Ganz viel anderes wird stehen bleiben müssen.“

