21:00 Uhr

Rätsel um Blutspur gelöst

Die Polizei Friedberg stand vor einem Rätsel: Woher kam der mysteriöse Blutfleck vor dem Geldautomaten der Raiffeisenbank in der Münchener Straße in Mering?

Eine Achtjährige hatte starkes Nasenbluten und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine Zeugin konnte das Rätsel auflösen.

Die Polizei Friedberg stand vor einem Rätsel: Woher kam der mysteriöse Blutfleck vor dem Geldautomaten der Raiffeisenbank in der Münchener Straße in Mering? Die Ermittler konnten ein Verbrechen nicht ausschließen. Am Sonntag kam Entwarnung. Eine Zeugin hatte von dem Vorfall gelesen und konnte Informationen liefern.

Sie hatte am Donnerstagabend ein weinendes Kind entdeckt, das in der Nähe des Geldautomaten mit blutiger Nase stand. Um besser sehen zu können, was passiert war, hatte die Passantin den Bub gebeten, ins Licht beim Geldautomaten zu gehen. Der Achtjährige hatte so starkes Nasenbluten, dass es zu dem großen Blutfleck kam. Mittlerweile war eine weitere Frau dazugekommen. Sie holte ihren Verbandskasten aus dem Auto und kümmerte sich um den Jungen. Die Zeugin war in den nahen Supermarkt gegangen, um dort nach der Mutter des Kindes zu suchen. Schließlich wurde der Rettungsdienst verständigt, der sich um die Versorgung kümmerte. (sev)

