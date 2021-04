Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach sucht sich großen Partner

Plus Die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach schließt sich mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering zusammen. Was das für die Mitarbeiter und Kunden bedeutet.

Seit 1990 gibt es die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach. Jetzt sucht sie sich einen großen Partner. Die Bank aus dem Ecknachtal, die 2020 eine Bilanzsumme von 184 Millionen Euro aufwies, fusioniert mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering, der größten im Landkreis Aichach-Friedberg mit 1,24 Milliarden Euro Bilanzsumme. Gemeinsam kommen die Genossenschaftsbanken künftig auf zehn Geschäftsstellen und 1,4 Milliarden Euro Bilanzsumme. Welche Konsequenzen hat dieser Zusammenschluss?

Raiffeisenbanken: Die 178 Arbeitsplätze sind gesichert

Unter der Überschrift "Bündelung der Kräfte im Wittelsbacher Land" haben die Banken ihre Pläne in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht. Demnach soll die Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Ziel sei es, eine "selbständige, kundenorientierte und leistungsfähige Genossenschaftsbank zu erhalten", heißt es. Denn gemeinsam sei es leichter, regulatorische Erfordernisse zu erfüllen, dem zunehmenden Kostendruck zu begegnen und Investitionen zu stemmen. Die Arbeitsplätze der 178 Mitarbeiter seien gesichert. Die neue Bank wird fast 19.000 Mitglieder haben. Vorteil des Zusammenschlusses seien Synergien, von denen die Kunden durch zahlreiche Spezialisten profitieren würden. Firmenkunden könnten mit höheren Finanzierungsvolumina unterstützt werden, so die Mitteilung.

Günter Hahn (links) und Peter Burnhauser arbeiten bereits beim Raiffeisen-Kreisverband zusammen. Jetzt fusionieren ihre beiden Banken. Foto: Brigitte Glas (Archivbild)

Trotz des Größenunterschieds in der Bilanzsumme und im Verhältnis von drei (Adelzhausen-Sielenbach) zu sieben Filialen (Kissing-Mering) spricht Vorstandsvorsitzender Günter Hahn in Adelzhausen von einer „Fusion auf Augenhöhe“. Die Verhandlungen seien „sehr vernünftig abgelaufen“. Es handle sich um eine Fusion zweier gesunder Banken. Hahn bezeichnet sie als Sieg der Vernunft und den einzig richtigen Schritt in die Zukunft. Kleine Banken hätten anders keine Chance mehr, die vielen Regulativen, die aus Brüssel und Berlin auf sie einprasselten, zu bewältigen. Vorstandsvorsitzender Peter Burnhauser aus dem Süden gibt als gemeinsames Ziel aus, Neues zu gestalten.

Günter Hahn: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Fusion

Die Entwicklung hat sich Hahn zufolge schon seit über zehn Jahren abgezeichnet. Jetzt sieht er den richtigen Zeitpunkt dafür gekommen. Auch aus persönlicher Sicht. Ende März 2022, wenn er 60 Jahre alt ist, will er aus dem Berufsleben ausscheiden. Zuvor wollte er die Weichen für die Zukunft stellen und den Zusammenschluss „aktiv begleiten“.

Nun geht es an die Details, die ein gemeinsames Projektteam ausarbeiten soll. Personelle Weichen zeichnen sich laut Burnhauser schon ab: Vorstandsvorsitzender der neuen Bank ist Burnhauser selbst. Ihm steht, so Burnhauser, weiterhin Arnulf Ringler von der Raiffeisenbank Mering-Kissing zur Seite. Christian Thalhofer, Stellvertreter Günter Hahns in Adelzhausen, wird laut Burnhauser eine Bereichsleiterfunktion übernehmen.

Das Gebäude der Raiffeisenbank in Sielenbach. Rechts schließt sich das ehemalige Lagerhaus an. Foto: Erich Echter

Nachdem die Vorstände und Aufsichtsräte schon zugestimmt haben, müssen als nächstes die General- und Vertreterversammlungen beider Häuser die Fusion beschließen. Im zweiten Halbjahr sind entsprechende Präsenzversammlungen geplant, die natürlich von der Corona-Lage abhängen. Im vierten Quartal sollen die Banken technisch zusammengeführt werden.

Raiffeisenbanken wollen für die Kunden nichts ändern

Wichtig ist aus Hahns Sicht, bei dieser Entwicklung sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden und Mitglieder mitzunehmen. Bei den Mitarbeitern sei das schon gelungen. Sie hätten sehr positiv reagiert. Hahn ist überzeugt, dass das auch bei den Kunden und Mitgliedern der Fall sein wird. „Der Kunde wird bestenfalls nichts mitkriegen“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Er betrete nach wie vor die gleiche Filiale und begegne dem gleichen Personal. Ziel sei es, die Zahl der Geschäftsstellen und die Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten.

So reagieren die Raiffeisenbanken in Aindling und Rehling auf die Fusion

Die Kissing-Meringer Bank ist schon jetzt die Größte im Landkreis. Mit der Fusion bleiben nur noch zwei weitere Raiffeisenbanken übrig: Rehling und Aindling. In Aindling kommt die Nachricht aus dem Süden nicht überraschend. Vorstand Anton Fürst spricht wie Hahn davon, dass es kleine Banken immer schwerer hätten. Gleichwohl sei die Entwicklung schade. Große Einheiten seien „nicht mehr unsere Strukturen, wie es mal gedacht war“, wobei eine Fusion auf Landkreisebene durchaus Sinn mache. Kunden schätzten die kurzen Entscheidungswege, weiß Fürst. Er hat deswegen schon mehrere neue Kunden aus Augsburg gewonnen.

Eine Fusion seiner Bank schließt Fürst für die Zukunft selbst nicht aus. Doch eine zwingende Not sieht er derzeit nicht angesichts der Ertragslage. Kurzfristig, so versichert er, sei nichts geplant, wenn aber, „dann wäre Rehling die einzige Alternative für uns“, so Fürst.

Kollege Georg Gschoßmann von der Raiffeisenbank Rehling sieht ebenfalls in naher Zukunft keinen Grund, an eine Fusion zu denken. Bei den Erträgen liege seine Bank - wie Aindling - über dem Durchschnitt bayerischer Raiffeisenbanken. Dass die Adelzhausen-Sielenbacher mit einer halb so großen Bilanzsumme nun fusionieren, ist für ihn nachvollziehbar. Der Kostendruck werde immer höher.

Die neue Raiffeisenbank soll "Wittelsbacher Land" heißen

Die neue Bank will "Wittelsbacher Land" im Namen führen und sieht das als "klares Bekenntnis zu unserer Region". Und sie versichert in der Mitteilung, weiter auf die hohe Kundenbindung und eine "Unternehmenskultur, in der man noch miteinander reden kann'" zu setzen.

