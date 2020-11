vor 3 Min.

Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach verzeichnet Zuwachs

Plus Die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach ist mit ihrem Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 zufrieden. Die Spareinlagen steigen erneut.

Von Alice Lauria

Trotz des Teil-Lockdowns und ganz im Zeichen der Pandemiebeschränkungen hat die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach später als sonst üblich das Geschäftsjahr 2019 beendet. Die Entscheidung, die Generalversammlung in der Schulturnhalle Adelzhausen abzuhalten, war den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Um jedoch keine Rechte der Mitglieder zu beschneiden und gegen Genossenschaftsrecht zu verstoßen, entschieden sich der Vorsitzende Günther Hahn und sein Stellvertreter Christian Thalhofer schlussendlich dafür - wenn auch in deutlich abgespeckter Version, nämlich ohne Bewirtung und vor allem ohne Ehrengäste. Anstelle der weit über 100 sonst anwesenden Mitglieder kamen dieses Jahr lediglich 25, somit fiel das Abstandhalten in der geräumigen und gut gelüfteten Turnhalle denkbar einfach. Dort bekamen sie zu hören, wie das vergangene Jahr gelaufen war.

2019 lief für die Genossenschaftsbank durchaus erfreulich. "Unsere Zuwächse und das Jahresergebnis sind gleichbleibend gut", sagt Günther Hahn in seinem Bericht. Die Bank verzeichnete einen Zuwachs von 5,1 Prozent, das entspricht nach Angaben der Bank dem Verbandsdurchschnitt aller 227 Genossenschaftsbanken in Bayern. Die Kundeneinlagen konnten sich erneut - trotz nach wie vor historisch niedriger Zinsen - steigern: Sie erhöhten sich um knapp fünf Prozent auf 126 Millionen Euro. Hahn betont: "Das Sparen hat nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert."

VR Agrar Center Wittelsbacher Land verzeichnet Umsatzsteigerung

Auch das Kundenkreditvolumen legte um 9,6 Prozent zu. Die in den vergangenen Jahren stark gebeutelte VR Agrar Center Wittelsbacher Land GmbH, an welcher die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach mit 16 Prozent beteiligt ist, machte die vorsichtig positiven Prognosen aus dem Vorjahr wahr und verzeichnete eine Steigerung des Umsatzes von 7,8 Millionen Euro (2018) auf 9,7 Millionen Euro. Auch der Verlust in Verbindung mit den Lagern in Wollomoos (Kreis Dachau) und Aresing (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) fällt im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus und beläuft sich auf 105.000 Euro.

Der dringenden Empfehlung der BaFin, angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine Dividenden auszuschütten, geben Vorstände und Aufsichtsrat nur bedingt nach. So wird der Generalversammlung vorgeschlagen, vom Reingewinn von knapp 154.000 Euro eine Dividende von leidglich zwei statt der in den Vorjahren gewohnten vier Prozent auszuzahlen. Das wird von der Versammlung einstimmig angenommen. Somit ergeben sich insgesamt knapp 27.000 Euro Dividende. Der Rest des Reingewinns wird zur Stärkung des Eigenkapitals den Rücklagen zugeführt.

Genossenschaftsverband Bayern: Ertragslage der Raiba verbessert

Auch der Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbands Bayern sieht das vergangene Geschäftsjahr für die Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach vorsichtig positiv. Hier ist nachzulesen: "Die Ertragslage konnte in 2019 gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Sie ist ausreichend." Weiter heißt es: "Die Vermögenslage der Bank ist angemessen."

Nach der Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes wird Stephan Kreppold bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden in seinem Amt bestätigt. Abschließend verkündet Günther Hahn, dass das gesparte Geld durch die entfallene Bewirtung während der Versammlung an die Ersthelfer der First Responder Adelzhausen gespendet werden solle. Ein Vorfall im Sommer dieses Jahres bewog Hahn zu der Entscheidung, den Ersthelfern diese Zuwendung in Höhe von 2000 Euro zukommen zu lassen.

Bank spendet 2000 Euro an First Responder Adelzhausen

Ein Mitarbeiter der Raiffeisenbank erlitt während der Arbeitszeit einen Herzinfarkt. Als Erste trafen die First Responder vor Ort ein. Hahn sagt: "Die wissen noch nichts davon. Aber das war uns wirklich wichtig." Der Vorstandsvorsitzende hat einst selbst eine Rettungsausbildung absolviert.

Lesen Sie auch:

Themen folgen