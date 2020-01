vor 55 Min.

Raith-Schwester mit neuem Projekt

Susi & die Spiesser treten im März im Canada in Obermauerbach auf

Susi & die Spiesser heißt die neue Formation um Susi Raith. 17 Jahre lang war sie als eine der Raith-Schwestern in ganz Süddeutschland unterwegs. Ab heuer gibt es auch was Eigenes von ihr zu hören. Es geht um Musik, und zwar nur um Musik. Am Samstag, 14. März, tritt das Quartett auf der Kleinkunstbühne im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) auf.

In Raiths neuem Projekt spielt sie mit den drei Musikern Jochen Goricnik, Sebastian Stitzinger (beide Ringlstetter-Band) und dem Singer-Songwriter Jörg Willms viel eigene Musik. Mit Liedern in Mundart und Englisch bewegen sich die vier Musiker mit Leichtigkeit und Spielfreude durchs Singer/Songwriter-Genre. In ihren Liedern geht es um das Leben, die Liebe und alles, was sie bewegt. Dabei aber nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer mit einem Augenzwinkern. (AN)

Das Konzert findet am Samstag, 14. März, im Canada in Obermauerbach statt. Beginn um 20.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Kartenreservierung unter 08251/1860 oder 0177/4148232.