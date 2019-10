Randale im Tennisheim: Jugendgericht verurteilt 18-Jährigen

Plus 2018 verwüsteten zwei Jugendliche das Vereinsheim des TC Wittelsbach. Einer der beiden stand nun vor dem Jugendgericht Aichach. Wie das Urteil ausfiel.

Es war ein Bild der Verwüstung, das die Mitglieder des Tennisclubs (TC) Wittelsbach fast auf den Tag genau vor einem Jahr in ihrem Vereinsheim erwartete: Wie die Polizei herausfand, waren zwei Jugendliche für das Chaos in dem Gebäude im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach verantwortlich.

Nach damaligen Angaben der Polizei hatten sie mehrere Fenster eingeschlagen und sämtliche Räume durchsucht. Aus einem Lagerraum nahmen sie mehrere Farbeimer und beschmierten damit und mit Lacken sämtliche Räume im Keller – darunter Duschen und Toiletten – und das Inventar. Außerdem verunstalteten sie damit außen an der Südseite des Vereinsheims sämtliche Fenster und die Glasfront des Freisitzes.

Die Täter verspritzten Farbe und Lacke im Gebäude. Bild: Erich Echter (Archiv)

Der Schaden betrug laut Polizei 10 000 Euro

Der Schaden war enorm: Auf rund 10000 Euro schätzte ihn die Polizei. In mühevoller Eigenarbeit beseitigten tatkräftige Mitglieder des Vereins die Spuren der Verwüstung. Mit seiner Versicherung einigte sich der TC Wittelsbach auf eine pauschale Entschädigung von 2500 Euro.

Am Dienstag stand einer der beiden Täter, heute 18 Jahre alt, vor dem Jugendgericht Aichach. Das Verfahren gegen den 17-jährigen Komplizen war zuvor abgetrennt worden, da er offenbar unbekannt verzogen ist. Der 18-Jährige, gegen den nicht öffentlich verhandelt wurde, räumte vor Gericht die Vorwürfe gegen ihn ein und entschuldigte sich. Wie Amtsgerichtsdirektor Walter Hell auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sagte der Angeklagte aus dem Raum Aichach: „Es war blöd von mir, so was zu machen.“ Der junge Mann war ohne Verteidiger vor Gericht erschienen.

Bei der Tat war eine gehörige Menge Alkohol im Spiel

Laut Polizei war damals bei der Tat eine gehörige Menge Alkohol im Spiel gewesen: Die Jugendlichen waren betrunken in das Vereinsheim eingestiegen. Dort hatten sie nicht nur gehörigen Schaden angerichtet, sondern auch einige Gegenstände gestohlen. Darunter waren eine Kaffeemaschine, Pokale, Besteck oder Werkzeug im Wert von mindestens 100 Euro. Die Beute war einige Tage nach der Tat von der Polizei bei einem der beiden Jugendlichen sichergestellt worden.

Hell zufolge leistet der 18-jährige Angeklagte eine Schadenswiedergutmachung von 75 Euro pro Monat. Insgesamt muss er eine Summe von 2700 Euro begleichen.

Junger Mann muss unter anderem Hilfsdienste leisten

Richterin Eva-Maria Grosse verurteilte den jungen Mann wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu 64 Stunden Hilfsdiensten sowie drei bis fünf Gesprächen beim Augsburger Verein Brücke. Bei den Gesprächsterminen soll es unter anderem um eigenverantwortliches Handeln gehen. Mit ihrem Urteil schloss sich die Richterin dem vorherigen Antrag der Staatsanwaltschaft an.

Einen Grund für den Einbruch und die Verwüstungen im Tennisclub konnten die Jugendlichen nach der Tat laut Polizei nicht nennen. Norbert Holzmann, der Vorsitzende des TC Wittelsbach, sagte damals: „Es ist vollkommener Krampf, was die da gemacht haben.“ Die Helfer, die ihre Freizeit opfern mussten, um ihr Vereinsheim wieder herzurichten und zu reinigen, waren frustriert. Einer von ihnen sagte über die Täter: „Das können nur Barbaren gewesen sein.“ Nur drei Monate zuvor hatten schon einmal Einbrecher den TC Wittelsbach heimgesucht. (mit jca)