15:33 Uhr

Rapper Kollegah kommt ins M-Eins

Rapper Kollegah kommt am Samstag ins M-Eins nach Aichach.

Der umstrittene Rapper Kollegah stellt am Samstag sein neues Album vor, auftreten wird er aber nicht. Für die Disko ist es der zweite prominente Gast.

Von Sebastian Richly

Erst Sänger Nico Santos, der bei der Neueröffnung das Publikum begeisterte und nun Rapper Kollegah. Der neue Betreiber der Diskothek M-Eins in Aichach, Fabian Häberle, setzt auf prominente Musiker. Am Samstag stellt Kollegah sein neues Album „Alphagene II“ offiziell in der Paarstadt vor.

Ein Konzert wird der 35-Jährige aber nicht geben. Häberle: „Er wird nicht auftreten. Wenn er Lust hat, rappt er vielleicht zwei oder drei Songs für die Fans. Verpflichtet ist er aber zu nichts“, so Häberle, der aber ergänzt: „Er hat aber versprochen alle Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen.“

Der offizielle Startschuss ist um 22.30 Uhr, doch Kollegah darf man zu dieser Uhrzeit noch nicht in der Aichacher Diskothek erwarten, wie Fabian Häberle erklärt: „Er gibt vorher ein Konzert in München. Bis er und seine Crew dann hier sind, dauerte es mindestens bis 0 Uhr.“ Ob der Rapper im Anschluss selber zum Mikrofon greift, ist noch offen. Sicher ist dagegen, dass die Deutschrap-Fans seine neuen Lieder in jedem Fall zu hören bekommen werden – dann eben vom DJ.

Kollegah: Darum ist der Rapper so umstritten

Zustande kam der Kontakt zum Rapper über Häberles Betreiberkollegen aus Augsburg: „Mein Kollege ist in der Musikbranche und hat mit Kollegah auch schon zusammengearbeitet.“ Ähnlich sei es auch bei Nico Santos gelaufen. Häberle: „Nico kennen wir schon lange und es war toll, dass er bei der Eröffnung aufgetreten ist. Das war etwas Besonderes.“ Besonders könnte auch der Besuch von Kollegah werden. Der Rapper ist in der Szene sehr umstritten. 2018 wurde er gemeinsam mit Farid Bang für das Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ mit dem Echo, dem wichtigsten deutschen Musikpreis, ausgezeichnet.

Im Anschluss hagelte es Kritik von allen Seiten. Der Vorwurf: Rassismus und Antisemitismus angesichts Textzeilen wie „mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland schaltete sich ein. Einige Musiker gaben ihre Auszeichnungen zurück und der Echo wurde abgeschafft.

Lesen Sie dazu den Kommentar:

sowie die Artikel: Kollegah weist Antisemitismus-Vorwürfe erneut zurücksowie Rapper Kollegah und Farid Bang in KZ-Gedenkstätte

Themen folgen