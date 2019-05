15:13 Uhr

Raser: Mit 148 statt 80 auf der B300 bei Kühbach unterwegs

Die Polizei hat am Sonntag die Geschwindigkeit auf der B300 kontrolliert. 400 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Ein Autofahrer hatte 148 Sachen drauf.

Mit 148 Stundenkilometern statt der erlaubten 80 war am Sonntag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 300 bei Kühbach unterwegs. Er war der traurige Spitzenreiter bei einer Geschwindigkeitsmessung. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilte, maß die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg zwischen 10.45 und 17.30 Uhr an dieser Stelle die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen. Insgesamt stellten die Beamten über 400 Geschwindigkeitsverstöße fest. (nsi)

Themen Folgen