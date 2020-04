00:30 Uhr

Raser auf der B300 unterwegs

Bei Kühbach verstoßen am Wochenende 200 Fahrer gegen das Tempolimit. Spitzenreiter bei Gachenbach geblitzt

Auch in der Corona-Krise haben die Polizisten bei der Verkehrsüberwachung einiges zu tun. Am Wochenende fanden im Großraum Augsburg Kontrollen statt. Besonders viele Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen gab es auf der B300 im Bereich Kühbach.

1991 Verkehrsteilnehmer wurden überprüft, 200 Fahrer – mehr als zehn Prozent – waren zu schnell unterwegs. 132 Personen kamen mit einer Verwarnung davon, 68 wurden angezeigt. Sechsmal sprachen die Beamten ein Fahrverbot aus. Der Schnellste war bei erlaubten 80 Stundenkilometern mit 142 Sachen unterwegs. Dieser Wert wurde aber am Samstag noch getoppt. Einen Motorradfahrer blitzte die Verkehrspolizei Ingolstadt am Samstag auf der B300 im Gemeindegebiet Gachenbach (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Der Fahrer war mit sage und schreibe 229 Stundenkilometern unterwegs – 80 waren erlaubt.

Wie die Polizei Schrobenhausen anmerkt, beträgt der Anhalteweg bei dieser Geschwindigkeit fast 600 Meter. Im Vergleich dazu liegt der Anhalteweg bei 80 km/h bei 88 Metern und ist damit etwa siebenmal kürzer. Somit könne man nur von Glück sprechen, dass nichts Unvorhergesehenes passiert sei. Ein folgenschwerer Unfall wäre laut Polizei die Folge gewesen. Unabhängig von der charakterlichen Eignung des Fahrers muss er nach Angaben der Polizei mit einem Bußgeld von 1360 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Nicht nur in Sachen Verkehr führte die Polizei Kontrollen durch. Auch bezüglich der Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise wurde kontrolliert. In Aichach-Friedberg stellten die Beamten am Wochenende insgesamt 18 Verstöße gegen die Auflagen fest. (ull/sry-)

