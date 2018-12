17.12.2018

Rat gibt über drei Millionen Euro aus

Mehrere Aufträge für neuen Kindergarten erteilt

Für den Neubau des Rehlinger Kindergartens habe der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung noch mehrere Aufträge vergeben, wie Bürgermeister Alfred Rappel auf Nachfrage berichtet.

Lediglich der Auftrag für die Elekroinstallation werde nochmals ausgeschrieben. Wie Rappel berichtet, wurde die Ausschreibung wegen der erheblichen Kostenüberschreitung aufgehoben. Entsprechend des vorliegenden bepreisten Leistungsverzeichnisses erschienen die angebotenen Preise unangemessen hoch. Es solle nun ein neues Vergabeverfahren mit einer beschränkten Ausschreibung durchgeführt werden.

Vergeben wurden aber eine Reihe anderer Aufträge. Der größte Brocken waren die Rohbau- und Baumeisterarbeiten. Der Auftrag für diese ging an die Firma Wall-Bau aus Kühbach mit einer Summe von 1,7 Millionen Euro. Den Zuschlag für Dachdecker- und Spenglerarbeiten erhielt die Firma BauSan aus Burgau mit einem Angebotspreis von rund 324000 Euro. Der Auftrag für die Fensterarbeiten wurde an die Firma Witetschek aus Waidhofen zum Preis von rund 296 000 Euro vergeben.

Der Einbau der Aufzugsanlage wurde an die Firma Krone in Augsburg erteilt. Kostenpunkt: rund 45500 Euro. Günstigster Anbieter bei der Heizungsanlage war die Firma Sock aus Rehling, Vergabepreis rund 180700 Euro. Die sanitären Installationen übernimmt die Firma Kratzer in Augsburg (rund 190000 Euro). Der Auftrag für die lufttechnischen Anlagen ging mit einer Summe von rund 330000 Euro an die Firma Scheel in Friedberg.

Insgesamt wurden damit Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 3,1 Millionen Euro an dem Abend vergeben. Gegenüber den jeweiligen bepreisten Leistungsverzeichnissen (LV) ergibt sich eine um 50000 Euro geringere Auftragssumme. Gegenüber der Kostenschätzung vom Oktober 2017 sind die Vergabesummen aber insgesamt um etwa 250000 Euro oder 8,8 Prozent höher. Dies habe, so die Mitteilung an die Ratsmitglieder, mit der allgemeinen Preissteigerung, aber auch mit einem zusätzlichen, höheren Ausschreibungsumfang – unter anderem wegen des Brandschutzes und anderem – zu tun. (at)

