Rauch in Mühlhausen: Pilot schlägt Alarm, viele Feuerwehren rücken aus

Rauch in Mühlhausen hat am Freitag mehrere Feuerwehren aus der Gemeinde Affing auf den Plan gerufen. Ein Pilot hatte Alarm geschlagen.

Ein Pilot hat am Freitag aus der Luft starken Rauch im Affinger Ortsteil Mühlhausen entdeckt. Viele Feuerwehren aus der Gemeinde Affing rückten daraufhin aus.

Ein über dem Affinger Ortsteil Mühlhausen kreisender Pilot hat am Freitag aus der Luft eine starke Rauchentwicklung entdeckt. Er ließ über den Tower am Flughafen Augsburg die Feuerwehr alarmieren. So wurde nach Angaben der freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen eine Vielzahl der Gemeindefeuerwehren auf den Plan gerufen.

Als die Einsatzkräfte ausrückten, teilte ihnen die Leitstelle mit, dass sich die Einsatzstelle im Bereich des Jahnwegs befinde. Noch auf dem Weg dorthin, teilten die Einsatzkräfte aus Affing mit, dass sich eine Rauchentwicklung im Bereich Anwalting erkennen lasse. Sie wurde vor Ort kontrolliert; es handelte sich um ein kontrolliertes Buschholzfeuer.

Feuerwehren kontrollieren außerdem Lagerfeuer auf Privatgrund in Anwalting

Parallel entdeckten die Feuerwehrkräfte auf ihrer Erkundung ebenfalls eine Rauchentwicklung und kontrollierten sie. Dabei handelte es sich um ein kontrolliertes und überwachtes Lagerfeuer auf Privatgrund. Somit musste in keinem der beiden Fällen die Feuerwehren, die teilweise im Bereitstellungsraum zur Verfügung gestanden waren, tätig werden.

Alarmiert waren die Feuerwehren aus Affing sowie aus den Ortsteilen Mühlhausen, Aulzhausen, Anwalting und Gebenhofen. Ebenso die Führungskräfte der Kreisbrandinspektion, die Polizei und der Rettungsdienst. (nsi)

