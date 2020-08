Rauch kommt aus Müll-Laster - Feuerwehr rückt aus und der Müll bleibt liegen

Vermutlich aufgrund einer Spraydose gab es am Dienstagmorgen in Aichach eine kleine Explosion in einem Müllfahrzeug in Aichach. Daraufhin entwich Rauch und der Fahrer hielt an. Beim Durchsuchen der Ladung konnte kein Brand festgestellt werden. Der Müll lag dennoch mehrere Stunden auf dem Parkplatz des Landratsamtes.

Bild: Sebastian Richly