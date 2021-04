Rauchender Holzofen löst Feuerwehreinsatz in Allmering aus

Eine 56-jährige Frau schürt einen Holzofen im Rehlinger Ortsteil Allmering. Dieser qualmt so stark, dass kurze Zeit später drei Feuerwehren anrücken.

Starke Rauchentwicklung hat am Mittwochabend in Allmering (Gemeinde Rehling) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine 56-jährige Frau hatte gegen 18.35 Uhr einen Holzofen angeschürt. Nach Polizeiangaben entstand dabei so viel Rauch, dass die Feuerwehren aus Rehling, Langenweid/Lech und Stotzard (Gemeinde Aindling) anrückten.

Feuerwehreinsatz in Allmering: Brand breitet sich nicht aus

Deren Einsatz vor Ort war jedoch nicht mehr notwendig. Das Feuer beschränkte sich auf den Ofen und breitete sich nicht weiter aus. Es kam weder zu Sach- noch zu Personenschäden. (kneit)

