Rauhreif tritt im Canada auf

Pop Rock, Reggae in bayerischer Mundart aus Rieden

Ehemalige Mitglieder der Formationen Five Man Jam und Shout kehren mit ihrem neuen Projekt Rauhreif zurück auf die Bühnen des Landkreises. Am Samstag, 16. Februar, ist die Band aus Rieden im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) zu hören.

„Mia wissn immer ganz genau wann es Zeit is, no do zum blei’m ...“ lautet eine Zeile aus dem Rauhreif-Song „Mia kenna ned hoam geh“, der die fünf Männer recht treffend charakterisiert. Sepp Dichtl (Gesang, Gitarre), Andi Sedlmeir (Gitarre, Gesang), Roland Jonk (Keyboard), Jossy Rottenwaller (Bass), und Alex Brenner (Schlagzeug) geben mit ihren Liedern Einblick in ihre persönliche Gedankenwelt zu emotionalen Themen wie Freundschaft und Romantik, es finden sich aber auch gesellschaftskritische Texte. Musikalisch ist das Repertoire ebenso vielfältig wie textlich – Pop, Rock, Reggae, alles vorgetragen in bayerischer Mundart. Seit der Veröffentlichung der CD „In der Kürze der Zeit“ (2017) sind einige neue Lieder entstanden, die die Musiker live mit einem gewissen Charme und Selbstironie auf die Bühne bringen. Beginn ist gegen 20.30 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AN)

