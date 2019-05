Raum der Stille im neuen Aichacher Krankenhaus ist kein Luxus

Wer im Krankenhaus eine schlimme Nachricht erhält, ist froh um einen Rückzugsraum. Darum ist es gut, dass der Kreistag noch mal über einen solchen nachdenkt.

Solche Momente kennt vermutlich jeder: wenn einen eine schlechte Nachricht ereilt, die Welt still zu stehen scheint, Pläne, Hoffnungen, Erwartungen schlagartig für immer unerfüllbar werden, weil eine schlimme Diagnose für einen selbst oder einen Angehörigen kommt, ein geliebter Mensch stirbt. Jeder Betroffene geht mit solchen Momenten anders um. Viele haben das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, sich ein wenig zu sortieren, still werden zu dürfen und sich nicht permanent erklären zu müssen. Das fällt im Alltagstrubel eines Krankenhauses schwer, der aus gutem Grund weitergehen muss.

Darum ist es aus heutiger Sicht bedauerlich, dass nicht schon vor dem Neubau des Aichacher Krankenhauses an einen Raum der Stille gedacht wurde, den Patienten und Angehörige jederzeit und schnell erreichen können. Nun muss nachträglich „herumgedoktert“ werden. Trotzdem ist es sinnvoll, noch einmal darüber nachzudenken.

Klar, in einem Uniklinikum in Augsburg oder München wären die Wege deutlich weiter als vom Neubau in Aichach in den benachbarten Altbau, wo ja Platz vorhanden wäre. Aber Aichach ist kein Uniklinikum. Und wer – um sich nur ein Beispiel vorzustellen – als Patient notdürftig mit Bademantel und Schlappen bekleidet, auf noch wackeligen Beinen mit Infusionsständer oder gar Gehwagen unterwegs ist, ist vermutlich um jeden Meter weniger froh, den er laufen muss. Damit der Weg zum Raum der Stille nicht selbst zum Stressfaktor wird.

