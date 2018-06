05:30 Uhr

Realschüler starten mit den Abschlussprüfungen

Die Abschlussprüfungen an den bayerischen Realschulen stehen an.

An den Realschulen beginnen die Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife. Darauf bereiten sich auch die Zehntklässler im Landkreis Aichach-Friedberg vor.

Von Ulrike Eicher

Heute noch einmal lernen und pauken – und dann wird’s ernst für viele Realschüler im Wittelsbacher Land: Am morgigen Mittwoch beginnen die schriftlichen Prüfungen für die Mittlere Reife mit dem Fach Deutsch. Es folgen Englisch am Freitag und Mathe am kommenden Montag.

160 Zehntklässler stellen sich den Abschlussprüfungen an der Wittelsbacher Realschule in Aichach, wie Schulleiter Hans Friedrich Stock informiert. Deutsch, Englisch und Mathe sind für sie alle Pflicht. Welche Prüfungen darüber hinaus noch anfallen, das ergibt sich aus dem jeweiligen Zweig. 47 Zehntklässler haben in Aichach zum Beispiel die mathematisch-naturwissenschaftliche Wahlpflichtfächergruppe gewählt und werden in Physik geprüft. 57 Schüler aus dem wirtschaftlichen Bereich schreiben eine Prüfung in Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen. 28 Schüler haben eine Prüfung in ihrer zweiten Fremdsprache Französisch und weitere 28 in Haushalt und Ernährung. In Englisch und Französisch fanden zudem bereits mündliche Sprachfertigkeitsprüfungen statt – für die es an der Realschule Vorbereitungskurse gab.

Ähnlich sieht es an der Staatlichen Realschule Affing in Bergen aus: Dort machen nun 93 Zehntklässler ihre Mittlere Reife, so die stellvertretende Schulleiterin Sandra Oßwald. 17 davon im mathematisch-naturwissenschaftlichen und 31 im wirtschaftlichen Zweig. 14 Schüler haben das Fach Französisch gewählt und 31 den Bereich Werken.

Los ging es auch für die Affinger Schüler schon mit der mündlichen Prüfung in Englisch, die Oßwald zufolge im März stattgefunden hat. Die mündliche Französischprüfung folgte in der vergangenen Woche. Beide liefen nach demselben Muster ab. Die Schüler sollten sich in der Fremdsprache vorstellen und wurden anschließend in ein Gespräch und in eine Art Rollenspiel verwickelt. In den Klassen sei das geübt worden.

Seit vergangenem Mittwoch werden die Zehntklässler auch verstärkt auf die schriftlichen Prüfungen vorbereitet, sagt Oßwald. Und vom Halbjahr an boten die Lehrer in Bergen zudem Ergänzungsförderunterricht für die Mittlere Reife an – die Kurse fanden nachmittags statt und konnten von den Schülern freiwillig besucht werden: „Das haben auch recht viele wahrgenommen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Die endgültigen Ergebnisse werden in Bergen am 13. Juli bekannt gegeben – einem Freitag, wie Oßwald mit einem Blick auf den Kalender feststellt. Da muss sie selbst kurz schmunzeln. „Ein Glückstag“, sagt sie dann. Vorher können Schüler unter bestimmten Voraussetzungen noch die freiwillige mündliche Prüfung ablegen, wenn sie ihre Note verbessern wollen.

Doch nicht nur an den Realschulen können die Schüler die Mittlere Reife erlangen. Auch einige Mittelschulen bieten den Schülern über sogenannte M-Zweige die Möglichkeit, die zehnte Klasse zu besuchen und anschließend den mittleren Schulabschluss zu erlangen. Im nördlichen Landkreis sind das die Mittelschulen in Aichach und in Aindling. 32 Zehntklässler etwa stellen sich an der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach den Abschlussprüfungen zum mittleren Schulabschluss, 21 sind es in Aindling. Für sie alle ging es schon am Montag los mit der schriftlichen Prüfung in Deutsch, gefolgt von Englisch am Dienstag und Mathematik am heutigen Mittwoch.

Dazu kommen 17 weitere Zehntklässler, die ihren mittleren Schulabschluss in diesem Jahr an der Wirtschaftsschule in Pöttmes anstreben – Start der schriftlichen Prüfungen ist für sie erst am kommenden Montag. Die Wirtschaftsschüler haben wieder andere Prüfungsfächer als etwa die Realschüler oder die Mittelschüler im M-Zweig, sagt Gerhard Kestner, Leiter der beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, zu denen die Wirtschaftsschule gehört. Mathe etwa können sie durch das Fach Übungsunternehmen ersetzen.

Letztlich führen in Bayern viele Wege zum mittleren Schulabschluss, bringt es Kestner auf den Punkt: „Alle diese Abschlüsse sind gleichwertig, aber nicht gleichartig“, erklärt er in Bezug auf die unterschiedliche Ausgestaltung der Prüfungsfächer an den verschiedenen Schulen. In jedem Fall haben die Absolventen anschließend die mittlere Reife in der Tasche – wenn sie denn bei den Prüfungen erfolgreich waren. Und diese mittlere Reife sei bei den Betrieben sehr beliebt, weiß Schulleiter Kestner.

Das kann auch Gottfried Denkel bestätigen. In den vergangenen Jahren habe ein starkes Umdenken stattgefunden, sagt der Geschäftsführer des Aichacher Jobcenters. Lange sei es vorherrschende Meinung gewesen, dass nur Abitur und Studium zum Erfolg führten. In Zeiten des Fachkräftemangels habe sich das geändert. „Heute sehen immer mehr Menschen ihre Chance im zweiten Bildungsweg“, sagt Denkel. Die duale Ausbildung gewinne wieder an Bedeutung und Ansehen.

Dabei hat sich auch die Bedeutung der Mittleren Reife im Laufe der Jahre gewandelt, so Denkel: War sie früher als Abschluss die klassische Vorbereitung auf „gehobene“ Ausbildungsberufe wie etwa den Industrie- oder Bankkaufmann, so kommen Realschüler inzwischen zum Beispiel auch in technischen oder elektronischen Berufen gut unter. Eine Zeit lang habe die Mittlere Reife damit sogar den qualifizierenden Abschluss der Mittelschulen – früher Hauptschulen – verdrängt. Mittlerweile haben aber auch Schüler mit dem „Quali“ wieder bessere Karten bei den Betrieben, sagt Denkel: „Denn der Fachkräftemangel wird sich eher noch verschärfen.“

