Realschüler stimmen musikalisch auf die Ferien ein

Bläserklassen, Lehrerband und die Formation 16 Minutes sorgen für gelungen Abend an der Wittelsbacher Realschule in Aichach

Von Manuela Rieger

Es ist Tradition geworden, dass die Wittelsbacher Realschule Aichach neben den viel beachteten Weihnachtskonzerten das Schuljahr mit einem Sommerkonzert beschließt. Dabei präsentierten sich die Bläserklassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufen, aber auch die Lehrerband Die fantastischen 7 und die Formation 16 Minutes, die seit Weihnachten Stücke verschiedener Stilrichtungen erarbeitet haben.

Hochwertig und vielseitig präsentiert

Der Schulschluss naht – die Luft ist raus. In diesen Momenten sind die künstlerischen Fächer gefragt. Während kein Englischlehrer auf die Idee käme, Vokabeln zu pauken, müssen die Musiker ’ran: Am Mittwochabend boten diverse Ensembles der Wittelsbacher-Realschule im sehr gut besuchten Pfarrzentrum ein hochwertiges und vielseitiges Sommerkonzert. Dass Musik einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass sich junge und ältere Schüler als Teil des großen Ganzen fühlen und so auch Besonderes leisten, bewiesen die Schüler unter der Leitung der Musiklehrer Ines Rampf und Johannes Degendörfer. Beachtenswert ist, dass beide Lehrer ihre Schüler mit Disziplin und äußerster Gelassenheit führen. „Zudem üben die Schüler in ihrer Freizeit“, erklärte Degendorfer, „und das ist manchmal nicht einfach.“

Unter dem Dirigat von Rampf ließ die Bläserklasse 5A das Pfarrzentrum rocken, die Bläser der 6A spielten Cha Cha. Die Formationen erwiesen sich als intonationssicher und boten präzise Einsätze. Dazwischen träumten sich 16 Minutes „Over the Rainbow“. Eine ausgezeichnete Mehrstimmigkeit und meist auswendiges Singen ergaben einen positiven Gesamteindruck.

Hinter dem Namen Frannah Nenndorfer steckten Franz Nenninger, Johannes Degendorfer und seine achtjährige Tochter Hanna mit der Violine. Das Trio intonierte zwei Lieder unter herzlichem Applaus. Anschließend 16 Minutes mit „Story of My Life“ oder dem Ohrwurm „Lemon Tree“. Beim abschließenden „Lollipop“ klatschte das Publikum begeistert mit.

Szenenapplaus für die Moderation

Man würde dem Ensemble und der Schule auch männliche Teilnehmer wünschen: Was diese dort lernen, zahlt sich nach dem Stimmbruch in den tiefen Stimmen bestimmt aus. Souverän moderierten Anna Huus und Josef Moser aus der 6A, der wegen seiner heiteren Einwürfe Szenenapplaus bekam.

Nach einer Erfrischung bebte der Saal. Bei den Fantastischen 7 kam der Soul zum Zug und bei dem Grunge-Song „Alive“ blieb kein Fuß ruhig. Schülerinnen sangen mit den Lehrern noch „Layla“.

Fast am Ende verabschiedete sich die von Ines Rampf dirigierte Big Band mit der herrlich smoothigen Singstimme von Ylva Jürgens vom Publikum. Der satte Sound groovte, ein kultivierter Bläsersound begeisterte die Zuhörer. „A Million Dreams“ spielte die Big Band und in der Tat, das Feeling haben diese jungen Musiker allesamt, als wären sie längst alte Hasen.

Das Publikum pfiff und johlte nach etlichen Titeln begeistert und klatschte nach jeder Soloeinlage. Ganz zum Schluss noch mal 16 Minutes mit Pop. Und abschließend einen tollen Michael Jackson Song, der Ungerechtigkeiten anprangert, aber von vielen als antisemitisch eingestuft wurde: „They Don’t Really Care About Us“. Langer Applaus folgte.

