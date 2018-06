19.06.2018

Realschul-Sporthalle in Bergen öffnet ihre Türen

Die Sporthalle, die der Landkreis an der Realschule in Bergen (Affing) gebaut hat, ist für die diesjährigen Architektouren ausgewählt worden. Besichtigungstermin ist am Sonntag, 24. Juni, ab 15 Uhr.

Die Sporthalle, die der Landkreis an der Realschule in Bergen (Affing) gebaut hat, ist für die Architektouren ausgewählt worden. Besichtigungstermin ist am Sonntag, 24. Juni, ab 15 Uhr. Entworfen hat die Zweifachsporthalle mit Ganztagsbereich das Büro Schwinde Architekten aus München. Für die Landschaftsarchitektur war das Büro Brugger aus Aichach verantwortlich. Planungsbeginn war im Juli 2014, Fertigstellung im September 2017. Im Erdgeschoss befinden sich neben der Turnhalle Geräteräume, Umkleidebereiche und Toiletten sowie Technikräume.

Die Halle ist mittels eines Trennvorhangs in zwei Bereiche abtrennbar. Im Obergeschoss befinden sich der Ganztagsbereich der Realschule mit Küche und Speisesaal, ein Konditionsraum sowie eine Galerie zur Halle. Die Erschließung dieses Bereichs erfolgt von Seiten der bestehenden Schule über einen Steg sowie über die Haupttreppe in der Eingangshalle in die Galerie. Weitere Besichtigungsobjekte der Architektouren in der Region:

In Egenhofen (Kreis Fürstenfeldbruck) wird die ehemalige Pfarrökonomie zu einem Pfarrheim umgebaut. Die Herausforderung: Umnutzung eines sehr hohen denkmalgeschützten Speichers und Stallungsgebäudes. Besichtigungstermin: Samstag, 23. Juni, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 24. Juni, 10 bis 16 Uhr.

Sanierung des Baudenkmals Kloster Indersdorf in drei Bauabschnitten bei laufendem Schulbetrieb. Besichtigungstermin: Sonntag, 24. Juni, 11 bis 15 Uhr.

Friedberger Haus mit drei Wohnungen und drei separaten Eingängen für drei Generationen unter einem Dach. Besichtigungstermin: Samstag, 23. Juni, 13 bis 16 Uhr. Begrenzte Besucherzahl: Anmeldung per E-Mail unter office@fussner-kuehne-architekten.de.

Neubau in Friedberg-Derching an der A8 eines Ausstellungs- und Schulungszentrums für Fenster, Haustüren, Wintergärten. Besichtigungstermine: Samstag, 23. Juni, 9 bis 18 Uhr; Sonntag, 24. Juni, 9 bis 18 Uhr.

Neue Schule in Gersthofen mit Dreifachsporthalle mit Ganztagsbereich, Musikraum und Bibliothek für eine Unterrichtsdidaktik im Wandel. Besichtigungstermin ist am kommenden Sonntag, 24. Juni, 10.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt: Haupteingang.

Das dritte Kreisgymnasium in Mering gilt als kompakter und lichtdurchfluteter Schulbau für traditionelle und moderne Lernformen. Besichtigungstermin: Sonntag, 24. Juni, 11 bis 13 Uhr. (AN, cli)

