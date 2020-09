vor 22 Min.

Regeln für Autofahrer

Nach Bahnunfall gibt Polizei Tipps

Am Montagmorgen hat es im Landkreis Aichach-Friedberg einen spektakulären Unfall gegeben: Ein Regionalzug hat einen Linienbus gerammt (wir berichteten). Der Bus fuhr über einen Bahnübergang der Strecke Weilheim-Augsburg an der Münchner Straße bei Mering. Die Schranken senkten sich und trafen den Bus. Der Busfahrer hielt an, stieg aus, um den Schaden zu begutachten. In dem Moment kam der mit 20 Personen besetzte Zug aus Richtung Ammersee. Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Bus im Heckbereich. Mehr als 120 Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle. Glücklicherweise wurden nur zwei Menschen leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 180000 Euro. Friedbergs Polizeichef erklärt, wie solche Unfälle vermieden werden können."Interview Seite 34

