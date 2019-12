23.12.2019

Regio wirbt für Ausstellung

Tourismus-Gesllschaft auf Reisemesse CMT

Die Regio Augsburg Tourismus GmbH wirbt für die Bayerische Landesausstellung 2020 „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ in Aichach und Friedberg. Auftakt war laut einer Mitteilung der gemeinsamen Gesellschaft von Stadt und Umlandkreisen der „Tag der Bustouristik“, zu dem sich 200 Busreiseveranstalter aus ganz Deutschland in Augsburg trafen. Auf der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, im Januar, wird das Augsburg-Magazin, das Jahresmagazin der Regio Augsburg Tourismus GmbH, verteilt, das auf 16 Seiten über die Ausstellung sowie Sehenswürdigkeiten der Wittelsbacher informiert.

Bundesweit verteilt wird es ab Mitte Januar 2020, noch 2019 sollen diese Redaktionsseiten und andere Informationen im Internet (www.augsburg-tourismus.de) zu lesen sein, so Tourismusdiektor Götz Beck. Rechtzeitig zur CMT ist die Broschüre „Die Wittelsbacher im Wittelsbacher Land. Geschichte und Denkmäler in und um Aichach und Friedberg. Die Bayerische Landesausstellung 2020“ erhältlich. Sie wird auch auf weiteren Tourismusmessen – auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e in München im Februar und der touristischen Weltleitmesse ITB Berlin im März – zum Einsatz kommen. Götz nennt weiter bundesweite Pressearbeit und einen Info-Brief für Anfragen. Auch die Schaufensterdekoration der Tourist-Information am Augsburger Rathausplatz wird das Thema Landesausstellung aufgreifen. Der Chef der Augsburger Tourismuseinrichtung sieht in dieser Ausstellung die einmalige Chance, die Marke „Wittelsbacher Land“ nachhaltig zu stärken. (AN)

