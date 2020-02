vor 39 Min.

Regional erzeugte Biolebensmittel stärken

Zum Auftakt für die Öko-Modellregion Paartal sprechen Referenten aus der Landwirtschaft und des Bunds Naturschutz im Aichacher Kreisgut. Was die Ziele des Projektes im Wittelsbacher Land sind

Von Gerlinde Drexler

Die Zahl der Öko-Betriebe im Wittelsbacher Land soll sich bis Ende 2021 verdoppeln. Das ist eines der Ziele für die Öko-Modellregion Paartal. Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag kamen unter anderem Vertreter des Bauernverbandes sowie Kreis- und Stadträte in das Kreisgut in Aichach. Unter den Bürgermeistern waren auch einige aus Gemeinden im Nachbarlandkreis, die ebenfalls Paar-Anrainer sind, aber nicht zur Öko-Modellregion gehören.

Mit rund 60 Prozent ist der Anteil der Landwirtschaft an den Flächen im Landkreis – verglichen mit dem bayerischen Durchschnitt von 46 Prozent – ziemlich hoch. Nur zwölf Prozent der Fläche im Wittelsbacher Land seien Siedlungs- und Verkehrsfläche, sagte Steffen Watzke. Der Bio-Imker aus Affing ist einer der Mitinitiatoren der Öko-Modell-Region.

Größer als der bayernweite Durchschnitt von 1,8 Prozent ist mit 3,9 Prozent auch der Anteil der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft. Watzke sagte: „Daraus erwächst eine große Verantwortung, aber auch eine riesige Chance für die Landwirtschaft.“

In seiner Rede spann er – genau wie Richard Mergner, Vorsitzender des Bunds Naturschutz Bayern – den Bogen von der Landwirtschaft damals zu heute. Früher seien die Landwirte Wegbereiter für eine hohe Biodiversität gewesen, so Watzke. Heute stehe die Landwirtschaft eher in der Kritik: Wegen Ausräumung der Landschaft durch die Flurbereinigung oder als Mit-verursacher des Klimawandels.

Dabei leide auch die Landwirtschaft unter den Folgen des Klimawandels, sagte Watzke. Er nannte als Beispiele das Bauernsterben, das Zusammenlegen der Flächen oder die Preisentwicklung. 1980 gingen beim Verkauf der Eier laut Watzke noch 80 Prozent an die Landwirte. 2015 waren es noch 41 Prozent, bei Brot- und Backwaren sank der Anteil von 14,5 auf 3,5 Prozent. Er zeigte sich überzeugt: „Die ökologische Landwirtschaft wird in der Zukunft eine immer bedeutendere Rolle spielen.“

Er machte aber auch klar: „Es geht nicht darum, zurückzugehen und wir wollen keine Bullerbü-Romantik schüren.“ Ökologische Landwirtschaft sei hochmodern, betonte Watzke.

Rund 5,6 Prozent der Fläche im Landkreis wurde 2018 von 84 Betrieben ökologisch bewirtschaftet. Bis Ende 2021 soll sich die Fläche der Öko-Betriebe auf zehn Prozent fast verdoppeln. Der Anteil der bioregionalen Lebensmittel an der Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel in Kitas, Schulen oder Seniorenheim soll dann bei zehn Prozent liegen. Watzke zur Umsetzung: „Die hängt von uns allen ab und dem Willen des Verbrauchers.“

Er bedauerte, dass es nicht gelungen war, die Öko-Modellregion paarabwärts in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu verlängern. Das hätten sich auch die Gemeinden Waidhofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) oder Hohenwart (Kreis Pfaffenhofen) gewünscht, deren Vertreter zur Auftaktveranstaltung gekommen waren. Unter anderem wegen der Finanzierung hatte sich der Nachbarlandkreis jedoch gegen eine Teilnahme entschieden.

Die Modellregion umfasst nun genau das Wittelsbacher Land. Träger ist der Landkreis, das Projekt ist dem Verein Wittelsbacher Land angegliedert. Der Verein arbeite seit 20 Jahren daran, regionale Produkte in den Mittelpunkt zu stellen, sagte Landrat Klaus Metzger. „Der Landkreis setzt auf die Region und die Komponente Ökologie.“

Die Öko-Modellregion sei die richtige Plattform, um das zu befördern. Den Weg müsse man gemeinsam gehen. „Er ist alternativlos, wenn wir uns unsere Umwelt ansehen.“

