09.12.2019

Reh verursacht zwei Unfälle

Bei Adelzhausen läuft das Tier über Straße

Zu zwei Unfällen ist es bei Adelzhausen gekommen, als ein Reh über die Kreisstraße AIC 22 lief. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, geschah der Unfall am Freitag gegen 16.45 Uhr. Ein Autofahrer prallte frontal in das Reh. Die Unfallstelle befand sich unmittelbar hinter einer Rechtskurve.

Nach Polizeiangaben erkannte ein nachfolgender Nissan-Fahrer die Situation zu spät und krachte in das Heck des vorderen Wagens. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Das Reh erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Autoinsassen wurden nicht verletzt. (nsi)

