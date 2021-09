400.000 Euro: Abwasserpumpanlagen verursachen hohe Kosten in Rehling

Viel Geld wurde in der Gemeinde Rehling in den vergangenen Monaten unterirdisch verbaut. Weitere Ausgaben stehen an. Das Bild zeigt die Abwasser- Pumpstation unterhalb von Au/Scherneck, wo derzeit die Pumpen samt Zubehör wie Armaturen und Rohrinstallationen erneuert werden.

Foto: Josef Abt