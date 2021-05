Rehling

Arbeiten an Hambergstraße in Rehling beginnen mit Wasserschaden

Beim Abfräsen der Asphaltschicht in der Hambergstraße in Rehling wurde versehentlich der Hydrant der Trinkwasserversorgung herausgerissen.

Von Josef Abt

Im Rehlinger Osten ist Baustelle: Der Bereich Hambergstraße, Steinbergstraße und Am Hort ist für den Durchgangsverkehr nur noch über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die Lange Wand zu erreichen. Am Donnerstag begann die Straßensanierung mit dem Abfräsen der Asphaltschicht. Gleich am frühen Vormittag gab es einen Schaden an der Hauptwasserleitung, die vom Hardhof in den Ort führt.