Pedelec-Fahrer stoßen nahe Rehlinger Soccerpark frontal zusammen

Nahe dem Rehlinger Ortsteil Au sind am Mittwochnachmittag zwei Pedelec-Fahrer frontal zusammengestoßen. Beide wurden dabei verletzt.

Eine 62-jährige Frau war mit ihrem Pedelec gegen 13.40 Uhr auf dem Feldweg, der östlich am Soccerpark bei Scherneck vorbeiführt, in Richtung des Affinger Ortsteils Anwalting unterwegs. In einer Kurve kam ihr nach Polizeiangaben ein 16-Jähriger entgegen. Er fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Au.

Unfall von Pedelec-Fahrern bei Au: Kopfplatzwunde und Schürfwunden

Beide stießen frontal zusammen und zogen sich diverse Verletzungen zu, darunter eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden. Sie wurden mit zwei Krankenwagen in die Uniklinik beziehungsweise in die Kinderklinik nach Augsburg gefahren. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Die Pedelecs waren laut Polizei auf eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometern ausgelegt. (nsi)