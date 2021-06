Wie eine Drohne im Rehlinger Ortsteil Au ein Rehkitz aufspürte

Dieses Rehkitz entdeckte die Drohne dann, als schon fast das gesamte Feld abgeflogen war. Tief am Boden kauerte das junge Tier, das aber schon ziemlich weit entwickelt war und sich dann beim Nähern der Retter eigenhändig in den nahen Wald absetzte. Nur zwei Stunden später war der Kreiselmäher an der Stelle unterwegs und möglicherweise war es die Rettung für das Kitz.

Foto: Josef Abt