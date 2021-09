Besondere Ehre: Alfred Rappel ist jetzt Altbürgermeister in Rehling

Plus Der amtierende Rehlinger Bürgermeister Christoph Aidelsburger hebt die Verdienste Alfred Rappels hervor. Was der neue Altbürgermeister zur Ehrung sagt.

Es hätte keine besseren äußeren Bedingungen und keinen besseren Ort für eine ganz spezielle Ehrung der Gemeinde Rehling geben können als den Festakt zur Eröffnung des Rehlinger Kindergartens. Der Rahmen passte perfekt, um dem früheren Rehlinger Bürgermeister Alfred Rappel die Ernennungsurkunde für den Titel des Altbürgermeisters zu überreichen. Er ist jetzt neben dem früheren Bürgermeister Fritz Höß das zweite langjährige Gemeindeoberhaupt mit diesem offiziellen Titel.