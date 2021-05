Rehling

18:00 Uhr

Brand auf der Rehlinger Kinderhaus-Baustelle: Jetzt ermittelt die Kripo

Nachdem das Gerüst noch am Gebäude in Rehling montiert war, konnten die Feuerwehrler schnell auf diesem Weg an den Brandherd gelangen. Die Drehleiter war bald nicht mehr nötig. Links im Bild ist die Grundschule zu sehen.

Plus Bei den Arbeiten am Dach des neuen Kinderhauses entfacht ein Bunsenbrenner ein Feuer. Warum in Rehling trotz des Brandes Erleichterung herrscht.

Von Josef Abt und Carmen Jung

Riesenschreck in den frühen Vormittagsstunden am Donnerstag in Rehling: Kurz nach 9 Uhr hieß es "Dachstuhlbrand im Kindergarten". Es kam zu einem Großeinsatz von Einsatzkräften. Den Feuerwehren gelang es, den Brandherd im nördlichen Trakt des neuen Kindergartens rasch in den Griff zu bekommen. Trotzdem ist der offenbar durch Bauarbeiten ausgelöste Schaden an dem noch nicht im Betrieb gegangenen Neubau beträchtlich.

