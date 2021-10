Rehling

12:03 Uhr

Brand im neuen Rehlinger Kindergarten: Höhe des Schadens steht fest

Plus Der durch den Brand im Mai entstandene Schaden im neuen Rehlinger Kindergarten ist in der Sitzung des Gemeinderats ebenso ein Thema wie der Rehlinger Advent.

Von Josef Abt

Auf der Baustelle des neuen Rehlinger Kindergartens kam es im Mai zu einem Brand im Dachstuhl. Glücklicherweise war der Kindergarten damals noch nicht in Betrieb. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften bekam das Feuer im nördlichen Trakt des neuen Kindergartens damals rasch in den Griff. Die Schadenshöhe blieb lange unklar. Nun gab Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Gemeinderat bekannt, wie groß der damals entstandene Schaden war.

