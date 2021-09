Das Rehlinger Kinderhaus hat jetzt auch den kirchlichen Segen

Plus Mit kreativen Ideen begleiten Kinder und Erzieherinnen die Segnung des neuen Rehlinger Kinderhauses. Die Öffentlichkeit kann das Gebäude bald besichtigen.

Pünktlich seit dem Start des neuen Kindergartenjahres herrscht Leben im Rehlinger Kinderhaus-Neubau in der Bauernstraße. Auch wenn noch der ein oder andere Handwerker mit Restarbeiten beschäftigt ist, so sind die vielen Kinder mit ihren Erzieherinnen stolz auf ihr neues Zuhause. Das erhielt nun auch den kirchlichen Segen im Rahmen einer kleinen ökumenischen Feier.