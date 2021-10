23-Jähriger prallt bei Gamling in entgegenkommendes Auto

In einer Kurve gerät der junge Mann am Montagmorgen zwischen Rehling und Aindling auf die Gegenfahrbahn. Eine 55-Jährige wird bei dem Unfall verletzt.

Nach Unfall bei Gamling: 55-jährige Autofahrerin muss ins Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann kurz vor 7.30 Uhr vom Rehlinger Ortsteil Allmering auf der Kreisstraße in Richtung Aindling unterwegs. Bei Gamling geriet sein Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in das Auto einer 55-Jährigen. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste ins Aichacher Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (jca)