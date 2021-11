Gemeinde Rehling muss dringend einige ihrer Brücken sanieren

Plus Die Gemeinde Rehling hat die Brücken auf ihrem Gebiet überprüfen lassen. Das Ergebnis wurde im Gemeinderat präsentiert: Es besteht teilweise Handlungsbedarf.

Wie ist der Zustand der Brücken in der Gemeinde Rehling? Im Gemeinderat wurden die Ergebnisse einer Prüfung präsentiert, die bereits vor Längerem stattgefunden hatte. Ein Vertreter des Ingenieurbüros Sweco stellte die aktuellen Maßnahmen vor und ging auch auf deren Dringlichkeiten ein.