Hangsanierung an der Alten Bergstraße in Rehling dürfte teuer werden

In Rehling an der Alten Bergstraße steht ein Wohnhaus direkt an der Hangkante. Der Hausbesitzer fordert von der Gemeinde eine Hangsicherung. Kostenpunkt: rund 250.000 Euro.

Von Josef Abt

Muss der Hang an der alten Bergstraße in Rehling vor einem Abrutschen gesichert werden? Der Hausbesitzer eines angrenzenden Wohnhauses fordert das von der Gemeinde Rehling, in deren Besitz sich das Hanggrundstück befindet. Ein ähnliches Problem gab es bereits vor vielen Jahren beim Nachbargrundstück. Dort wurden ebenfalls Flächen mit massiven Schutzwänden und einer Vernetzung der Oberfläche vor einem möglichen Abrutschen geschützt.

