Hochwasser: Rehlinger Feuerwehr ist 28-mal im Einsatz

Plus Im Gemeinderat Rehling berichtet der Feuerwehrkommandant über die Starkregenereignisse und ihre Auswirkungen. Er appelliert auch an die Hausbesitzer.

Die Starkregenereignisse in den vergangenen Wochen waren Thema im Rehlinger Gemeinderat. Vor vielen Zuhörerinnen und Zuhörern berichtete Rehlings Feuerwehrkommandant Stefan Limmer über die Hochwasser im Gemeindebereich Rehling und ihre Auswirkungen. Auch wenn die Situation mit der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands, die am Donnerstag die Nachrichten beherrschte, nicht vergleichbar ist, gab es viele Schäden.