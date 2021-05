Rehling

Kindergarten: Bei Brand mit einem "blauen Auge" davongekommen

Plus Trotz des Brands kann der Kindergarten in Rehling wie geplant im September starten. Das Defizit für das Kinderhaus steigt massiv - das werden wohl auch die Gebühren.

Von Josef Abt

Keine leichte Woche hat Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger hinter sich, was er im Rehlinger Gemeinderat unumwunden zugab: Am Dienstag die Beerdigung seines überraschend verstorbenen Vaters, und dann am Donnerstag der Brand im neuen Kindergarten. Nach dem ersten Schrecken sagte Aidelsburger am Abend im Gemeinderat: „Wir sind wohl mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Er sprach von einem höheren, bislang noch nicht genau definierten Schaden. Froh sei man, dass niemand verletzt wurde.

