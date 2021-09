Rehling

vor 50 Min.

Kindergarten-Eröffnung ist "ein freudiges Ereignis"

Plus Der neue Rehlinger Kindergarten wird mit einem Festakt eröffnet. Dabei bekommt der Neubau viel Lob. Bürgermeister Aidelsburger vergleicht den Bau mit einer Geburt.

Von Josef Abt

Eine Veranstaltungswoche mit vielen Gästen hat der neue Rehlinger Kindergarten „Haus für Kinder – einzigartig“ hinter sich. Begonnen hatte es Mitte der Woche mit der kirchlichen Segnung, am Freitag gab es einen Festakt mit geladenen Gästen und am Wochenende hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, dieses in vielerlei Dingen „einzigartige Haus“ zu besichtigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen