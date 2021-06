Rehling

Kindergartengebühr in Rehling steigt fast ums Doppelte

Im März fotografierte Bürgermeister Christoph Aidelsburger die Baustelle für den neuen Kindergarten in Rehling mit seiner Drohne. Die Aufnahme zeigt gut die Ausmaße der Baustelle. Gut zu sehen ist auch, dass der Neubau zwischen einem privaten Reihenhaus links, dem gemeindlichen Neunfamilienhaus rechts und der Grundschule hinten rechts eingequetscht ist. Das Gebäude am oberen Bildrand rechts ist der bestehende Kindergarten.

Plus Zuletzt zahlte Rehling beim Kindergartenbetrieb 425.000 Euro drauf. Jetzt werden die Eltern zur Kasse gebeten. Krippengebühren steigen nur moderat.

Von Josef Abt

Eltern müssen sich auf steigende Kindergartengebühren in Rehling einstellen. Denn das Defizit bei der Kinderbetreuung steigt. Das Thema beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bereits zum zweiten Mal. Nach längeren Diskussionen beschloss das Gremium eine deutliche Gebührenanpassung. Die Details dazu müssen nun noch in einem abschließenden Beschluss zusammen mit der neuen Kindergarten-Gebührensatzung, abgesegnet werden. Dies soll in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung Mitte Juli auf der Tagesordnung stehen.