Rehling

vor 18 Min.

Kita-Gebühren in Rehling: Jetzt steht fest, wie die Erhöhung ausfällt

Der alte Rehlinger Kindergarten ist momentan total ausgelastet. Doch dies wird sich bald entspannen, denn termingerecht soll der Neubau des Kindergartens mit sechs Gruppen am 1. September seinen Betrieb aufnehmen. Dann werden auch die Kindergartengebühren angehoben. Das alte Gebäude ist außen bereits saniert, die Trockenlegung ist abgeschlossen und dann beginnt die Innensanierung. Auch die außenliegenden Parkplätze mit Neuanlage der Spielflächen sind teils fertig oder am Werden.

Plus Ab September müssen Eltern in Rehling mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Damit verringert sich das Defizit für die Gemeinde.

Von Josef Abt

Bereits in der vergangenen Sitzung hatte der Rehlinger Gemeinderat die neuen Gebühren für das Kinderhaus beraten und auch beschlossen. In der jüngsten Sitzung ging es darum, das auch satzungsmäßig in rechtliche Form zu bringen. Nach der erfolgten Abstimmung sind nun die Erhöhungen zum Start für das neue Kindergartenjahr im September beschlossene Sache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .