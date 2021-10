Rehlinger Advent wird abgesagt: Auch dieses Jahr gibt's keinen Markt

Plus Bürgermeister und Vertreter von Vereinen und Gruppierungen überlegen lange. Dann aber ringen sie sich zu einer Absage durch. Sie tun das nicht gerne.

Nach der Absage vom Rehlinger Advent im vergangenen Jahr wird es diesen beliebten Adventsmarkt auf dem Rathausplatz auch in diesem Jahr nicht geben. Das ist das Ergebnis einer Zusammenkunft der Ortsvereine und Gruppierungen, zu der Bürgermeister Christoph Aidelsburger eingeladen hatte.