Kradfahrer kollidiert bei Rehling mit Radler

Ein 19-jähriger Kradfahrer stößt mit einem 41-jährigen Radler zusammen. Beide werden bei dem Unfall verletzt und müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Nähe des Soccerparks bei Rehling ist ein 19-jähriger Kradfahrer mit einem 41-jährigen Radler zusammengestoßen. Der 19-Jährige war am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem Krad auf dem Schotterweg in Richtung Scherneck unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam er vermutlich aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrspur. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden 41-Jährigen zusammen.

Unfall bei Rehling: Beteiligte müssen ins Krankenhaus

Beide stürzten und zogen sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Der 19-Jährige wurde in das Uniklinikum Augsburg gebracht, und der 41-Jährige in das Aichacher Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (kneit)

