Rehling

vor 32 Min.

Soccergolf: Das ist bei der deutschen Meisterschaft am Lechrain geboten

Corinna Bauer, Betreiberin der Soccergolfanlage in Rehling, nimmt an der deutschen Meisterschaft auf den heimischen Bahnen teil. Auch der Anhauser Christoph von Bötticher ist dabei.

Plus Die deutschen Meisterschaften im Soccergolf finden am Donnerstag und Sonntag auf der Anlage in Rehling statt. Mit dabei ist auch ein heimisches Duo.

Von Josef Abt

Die Fußballgolfanlage in Rehling, direkt am Lechrain unter Au und Scherneck gelegen, steht am kommenden Wochenende im Fokus der Öffentlichkeit. Auf der Anlage von Corinna Bauer werden an zwei Tagen die deutschen Meisterschaften im Fußballgolf ausgetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen